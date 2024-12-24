Россияне рассказали о частых атаках мошенников в отношении пожилых родственников

Каждый четвертый представитель старшего поколения регулярно подвергается атакам мошенников. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-платформы Ozon, с которыми ознакомились «Известия» 24 декабря.
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