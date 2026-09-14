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Мятная кухня, раритет за 80 рублей и любимый двор: как устроена 98-метровая квартира Ларисы Рубальской на Кутузовском

Мятная кухня, раритет за 80 рублей и любимый двор: как устроена 98-метровая квартира Ларисы Рубальской на Кутузовском

С родным Дорогомиловом Ларису Рубальскую связывают десятилетия. Когда встал вопрос об обновлении жилья, уезжать с Кутузовского проспекта поэтесса не захотела.

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