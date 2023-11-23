Выступил против России, лишился работы, спился и торгует хачапури в ларьке: куда пропал финский актер Хаапасало из “Особенностей национальной рыбалки”

Финский актер Вилле Хаапасало пропал с экранов после начала специальной военной операции. Он выступил против решения главы государства и прекратил связи с Россией, несмотря на то, что именно роли в ответственных фильмах принесли ему деньги и признание в России.
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