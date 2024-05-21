"Чеченки обязаны влюбляться только в мусульман, иначе им положено наказание"

Вадим Кузнецов

По справедливости, человек за свою жизнь отвечает сам. САМ, понимаете? В том случае, если человек на это не способен, суд фиксирует его недееспособность, полную или частичную, и назначает человеку опеку. Насколько я понимаю,, даже в Чечне такого суда не было. Есть паспорт? Достигнут возраст? Все, доброжелатели идут в сторону. Сорокалетняя тетка с пятью детьми пытается повесить их на шею государству, сорокалетний дядька сидит третий срок за пьяные "подвиги" - и кто за них должен отвечать? А может быть, я хочу рабов: я говорю - граждане такой-то и такой-то не способны за себя отвечать, я хочу их опекать. И я обеспечу им здоровое питание (из отрубей) и много физической активности на свежем воздухе, с киркой и лопатой. Это все для их же блага! А гражданка такая-то тоже не способна за себя отвечать, и она вообще женщина. Я тоже буду ее опевать, и тех шестерых детей, которых я ей сделаю (нет, я ее не насиловал и не делал своей третьей женой, оно само получилось!). А что суд меня при этом собирается упечь на срок, достойный скопинского маньяка - так это суд плохой, он нарушает мои национальные обычаи и ущемляет мои ПРАВА! (которых Конституция РФ не предполагает).