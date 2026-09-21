Фонтаны в Екатеринбурге будут работать до 27 сентября

В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов из-за бабьего лета. Отключать гидросооружения будут после 27 сентября, сообщил директор МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслав Черемных сегодня во время пресс-тура.