Маркировка одежды: что изменилось для продавцов с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля обязательную маркировку распространили на новые категории одежды и текстиля. Рассказываем, какую одежду надо маркировать, какую нет, что делать с немаркированными остатками и как включиться в процесс, если раньше не работали с маркировкой.
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