6 лекарств, из-за которых набирают вес

Иногда лишние килограммы появляются не из-за изменений в питании или снижения активности. Причина может скрываться в аптечке: некоторые препараты способны влиять на аппетит, обмен веществ и задержку жидкости.
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