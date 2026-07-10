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6 лекарств, из-за которых набирают вес

6 лекарств, из-за которых набирают вес

Иногда лишние килограммы появляются не из-за изменений в питании или снижения активности. Причина может скрываться в аптечке: некоторые препараты способны влиять на аппетит, обмен веществ и задержку жидкости.

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