20+ мужчин, которых срочно надо отвести к ювелиру — поставить пробу на золотые руки

Несмотря на то, что сейчас мужчинам совсем не обязательно уметь своими руками строить дома, строгать мебель или ковать подковы, женщинам приятно, когда парень или супруг может не только лампочку вкрутить.
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