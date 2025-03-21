ПВО сбила 43 беспилотника

В ночное время российскими дежурными средствами ПВО были обнаружены, разбиты и перехвачены 43 дрона.А именно - 34 беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской области; по четыре — над Ростовской и Курской областями; один — над территорией Белгородской области.