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ПВО сбила 43 беспилотника

ПВО сбила 43 беспилотника

В ночное время российскими дежурными средствами ПВО были обнаружены, разбиты и перехвачены 43 дрона.А именно - 34 беспилотника уничтожили над территорией Волгоградской области; по четыре — над Ростовской и Курской областями; один — над территорией Белгородской области.

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