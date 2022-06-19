Джордан Отт может присоединиться к тренерскому штабу «Лейкерс»

Джордан Отт, помощник главного тренера «Бруклина», является кандидатом на пост ассистента главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, сообщает журналист Los Angeles Times Брэд Тернер.
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