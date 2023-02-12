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Третьяк о Борисе Майорове: «Легенда. Он вошел в хоккейную книгу Гиннесса как капитан сборной, дважды выигравшей Олимпиаду»

Владислав Третьяк рассказал об уникальном достижении Бориса Майорова.  11 февраля двукратному олимпийскому чемпиону в составе сборной СССР исполнилось 85 лет.

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