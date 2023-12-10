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Российские войска идут в наступление на северном фланге Артемовска

Российские войска идут в наступление на северном фланге Артемовска

РИА Новости/Алексей Майшев Количество потерь ВСУ таково, что они вынуждены перебрасывать под Авдеевку дополнительные резервы и западную технику, которые предполагалось задействовать на других направлениях.

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