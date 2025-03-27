Участие Chevron в разведке углеводородов возле Крита усилит позиции Греции

Приход американской компании Chevron в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Греции к югу от Крита несет с собой значительные геополитические и энергетические изменения для страны, говорится в материале издания Iefimerida от 27 марта.
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