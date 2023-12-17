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Украинец думкой богатеет

Украинец думкой богатеет

На территории Украины своеобразное колесо генотьбы проворачивается не первый раз и всегда по одному и тому же сценарию, шаг за шагом: 1) Территория является частью какого-либо мощного и самодостаточного государства.

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