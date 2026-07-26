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Журнал «Профиль»

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Ночной удар российских ВС: в Киеве и порту Черноморск поражены объекты ВПК и базы хранения топлива

Вооруженные силы России в ночь на 26 июля 2026 года нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по объектам инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области.

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