Ночной удар российских ВС: в Киеве и порту Черноморск поражены объекты ВПК и базы хранения топлива

Вооруженные силы России в ночь на 26 июля 2026 года нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по объектам инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области.