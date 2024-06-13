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Пьяный водитель "Газели" Ozon протаранил легковушку под Иркутском, погиб ребенок

Пьяный водитель "Газели" Ozon протаранил легковушку под Иркутском, погиб ребенок

скриншот видео В Шелеховском районе Иркутской области 12 июня произошло смертельное ДТП. По данным регионального главка ГИБДД, фирменная "Газель" маркетплейса Ozon выехала на встречную полосу и протаранила легковой автомобиль.

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