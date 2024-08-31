Вошло в моду Бурно Реагировать. Мол, - Фсёнитак! Мол, - Абманули!!! И, надо ж так, - особо рыдать взялись за Россиюшку те, кто о ней и раньше никогда не сказал ни одного доброго слова.
Листая старые страницы-22: Война план показала
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
Думали братушек освобождаем. А братья-то сводными оказались. И очень неблагодарными. А то и вовсе самозванцами. Так что, верно, присмотр за ними нужен. И строгий. У них привычка из-под тишка в спину стрелять. Иногда подзабываем об этом. Не стоит.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии