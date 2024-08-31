Листая старые страницы-22: Война план показала

А

Александр

Думали братушек освобождаем. А братья-то сводными оказались. И очень неблагодарными. А то и вовсе самозванцами. Так что, верно, присмотр за ними нужен. И строгий. У них привычка из-под тишка в спину стрелять. Иногда подзабываем об этом. Не стоит.