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Листая старые страницы-22: Война план показала

Листая старые страницы-22: Война план показала

Вошло в моду Бурно Реагировать. Мол, - Фсёнитак! Мол, - Абманули!!! И, надо ж так, - особо рыдать взялись за Россиюшку те, кто о ней и раньше никогда не сказал ни одного доброго слова.

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Комментарии
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А
Александр
Думали братушек освобождаем. А братья-то сводными оказались.  И очень неблагодарными. А то и вовсе самозванцами. Так что, верно, присмотр за ними нужен. И строгий. У них привычка из-под тишка в спину стрелять. Иногда подзабываем об этом. Не стоит.
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