Зеленского посадили вдали от Трампа на похоронах сенатора Грэма

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном кафедральном соборе Владимир Зеленский был размещен в пятом ряду, в то время как президент США Дональд Трамп занял место в первом.
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