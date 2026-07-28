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Аргументы и Факты

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Зеленского посадили вдали от Трампа на похоронах сенатора Грэма

Зеленского посадили вдали от Трампа на похоронах сенатора Грэма

На церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом* в Вашингтонском национальном кафедральном соборе Владимир Зеленский был размещен в пятом ряду, в то время как президент США Дональд Трамп занял место в первом.

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