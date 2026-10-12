Открыт прием заявок на участие столичного бизнеса в проекте "Зима в Москве"

В столице открыт приём заявок от компаний на участие в проекте "Зима в Москве". Бизнесу предлагают различные форматы сотрудничества — от оформления площадок и организации бренд-зон до спонсорства крупных мероприятий.
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