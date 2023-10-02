Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Евгения Болотова

Я вам говорю совсем чётко и совсем тайно, что это ни происки. Что всё эти Зеленские и, как бы, предательство бывших союзных стран, это тайная агентурная работа Кремля по развалу капитализма. Тайная агентурная сеть в виде Зеленских и русских олигархов сработала на славу и трещать по швам штаны капитализма....