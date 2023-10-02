Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

Пучок за пятачок: несколько мыслей о наших «союзниках»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Накопилось за сентябрь столько всего зловонного в «мягком подбрюшье» России, грех не взять в руки скальпель.

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Комментарии
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Евгения Болотова
Я вам говорю совсем чётко и совсем тайно, что это ни происки. Что всё эти Зеленские и, как бы, предательство бывших союзных стран, это тайная агентурная работа Кремля по развалу капитализма. Тайная агентурная сеть в виде Зеленских и русских олигархов сработала на славу и трещать по швам штаны капитализма....
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8 час.
Людмила Фирстова
Вы это серьёзно? Ну великий стратег!
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8 час.
Андрей nirVAna
более того самая хитрая хитрость для хитрых это честность , им не дано ее понять и освоить ТАВРИДА как кость в горле и еще АЗИЯ ИМ НЕ ПРОГЛОТИТЬ .....ПОДАВЯТСЯ !!!
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6 час.

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