Война в украинском тылу вышла на новый уровень: Партизаны сжигают имущество ВСУ и делятся дерзкими кадрами

ГМ Геннадий Малахов Партизанам надо помогать материально! Что бы им было чем уничтожать бандеровцев!!! На Востоке Украины и раньше ненавидили западенцев! Жиды помогли им захватить власть на Украине! Что бы потом каким бы то не было способом организовать там второй израиль.

Геннадий Бережнов За два с лишним года их можно было бы все уничтожить, но они не уничтожаются. Да и генералы у Соловьёва ранее об этом постоянно говорили, но видимо им разъяснили, так сегодня редко об этом говорят. А почему будет понятно через некоторое время.