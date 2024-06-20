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Война в украинском тылу вышла на новый уровень: Партизаны сжигают имущество ВСУ и делятся дерзкими кадрами

Война в украинском тылу вышла на новый уровень: Партизаны сжигают имущество ВСУ и делятся дерзкими кадрами

Партизанская война в украинском тылу вышла на новый уровень - подпольщики всё чаще бьют по самым важным стратегическим объектам армии противника, блокируют поставки вооружения и БК, срывают ротации и доставки резервов к ЛБС, из-за чего серьёзно обостряется обстановка в самых горячих точках фронта.

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Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Партизанам надо помогать материально! Что бы им было чем уничтожать бандеровцев!!! На Востоке Украины и раньше ненавидили западенцев! Жиды помогли им захватить власть на Украине! Что бы потом каким бы то не было способом организовать там второй израиль.
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12 час.
Геннадий Бережнов
За два с лишним года их можно было бы все уничтожить, но они не уничтожаются. Да и генералы у Соловьёва ранее об этом постоянно говорили, но видимо им разъяснили, так сегодня редко об этом говорят. А почему будет понятно через некоторое время.
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4 час.
Nikolay Zakharov
Если и есть партизаны,то это одиночки,противники режима.Россия целенаправленно это игнорирует, иначе давно бы по тылам, были бы отряды.
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35 мин.

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