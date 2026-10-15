Советник президента России Елена Ямпольская призвала увеличить в перечне литературы для дошкольников число произведений поэта Александра Пушкина, не ставя никаких возрастных ограничений на его книги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- РИА: Путин и Трам...
- РИА: Путин и Трам...
- Ушаков: Путин и Т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым