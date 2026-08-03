Лоуренс Уилкерсон, полковник Сухопутных войск США в отставке, в интервью на YouTube-канале выразил мнение, что Украина не сможет выиграть конфликт с Россией и лишь откладывает неизбежный крах при поддержке Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии