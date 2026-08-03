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FiNE NEWS

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Отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон высказался о перспективах Украины и предупреждении НАТО

Лоуренс Уилкерсон, полковник Сухопутных войск США в отставке, в интервью на YouTube-канале выразил мнение, что Украина не сможет выиграть конфликт с Россией и лишь откладывает неизбежный крах при поддержке Запада.

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