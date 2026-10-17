Представитель Белого дома Тейлор Роджерс сообщила, что новые санкции США против России могут усложнить завершение украинского конфликта.
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