Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У него 20+20 в 38 играх

Всего в 38 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Колорадо» 40 (20+20) баллов. Сегодня за 18:39 (4:02 – в большинстве, 1:50 – в меньшинстве) у россиянина 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 1».