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Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО

Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.

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