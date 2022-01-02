Депутат Белик прокомментировал обвинение России в лишении шансов Украины на вступление в НАТО

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего советника украинского президента Валерия Ивасюка в эфире телеканала НАШ о том, что, пока существует Россия, Украина не вступит в НАТО.
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