Очередной удар от Пашиняна: Ереван пригрозил решить вопрос с пограничниками ФСБ

По словам премьера, Армения не обязана держать русских пограничников у Нахичевани. Хотя это прописано в документахГлава армянского кабмина сказал, что в трёхстороннем соглашении от 2020 года нигде не написано, что пограничники ФСБ России должны обеспечивать контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью.