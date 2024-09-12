По словам премьера, Армения не обязана держать русских пограничников у Нахичевани. Хотя это прописано в документахГлава армянского кабмина сказал, что в трёхстороннем соглашении от 2020 года нигде не написано, что пограничники ФСБ России должны обеспечивать контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью.
Очередной удар от Пашиняна: Ереван пригрозил решить вопрос с пограничниками ФСБ
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
На фуй,оставьте эту недострану одну,пущай сами за себя воюют. Их и так пшик остался,так пусть др конца прикончат этих долбодятлов!
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18 час.
Дмитрий Гурин
Да оставить Парашкиняна наедине со своими одноплеменниками, пусть сами разбираются. Сами себе выбрали правителя вот пусть сами и отлавливают....
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17 час.
Алатырка
И отсюда особо резвых - отправьте на историческую родину. Может хоть там работать начнут. И да - почистите Ставрополье - а то они уже туда практически в полном составе переселились.
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12 час.
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