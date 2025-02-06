Врач Дельманова: рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в день

Важно сочетать цитрусовые с другими продуктами Рекомендуется съедать от пяти до шести мандаринов в сутки, при этом распределяя норму в течение всего дня, рассказала РИА Новости врач-терапевт Сабина Дельманова.
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