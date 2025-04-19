Опрос показал, что жители Эстонии неохотнее высказываются об СВО

Жители Эстонии стали менее охотно заявлять свою позицию относительно конфликта на территории бывшей УССР, следует из данных опроса, проведенного социологической службой Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, 19 апреля сообщает ERR.
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