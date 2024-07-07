Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Наталия
    А минуя  "социальные лифты", уже поднимаются на смену этим бездарям их родные и близкие  люди, не обладающие никакими...Министерство несм...
  • Валентин Щербаков
    Неужели нет нормальных министров, набрали осознанных врагов, вредителей, воров и коррупционеров и нет никакого просве...Министерство несм...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍👍Министерство несм...

Лед, наконец, тронулся...

Лед, наконец, тронулся...

Итак, стало известно о том, что муфтият Дагестана реализовал обозначенное ранее намерение и ввел  временный запрет на ношение никабов.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
А при чём тут муфтияты? Это Государство должно разрешать или запрещать. У нас в России что муфтияты вторая власть, а может уже и основная? А по мне - так пусть они носят свои никабы, причём обязать носить эти никабы желающим - сразу будет видно - где бандиты террористы.
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