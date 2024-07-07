Итак, стало известно о том, что муфтият Дагестана реализовал обозначенное ранее намерение и ввел временный запрет на ношение никабов.
Лед, наконец, тронулся...
Комментарии
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Natalia Ivanova
А при чём тут муфтияты? Это Государство должно разрешать или запрещать. У нас в России что муфтияты вторая власть, а может уже и основная? А по мне - так пусть они носят свои никабы, причём обязать носить эти никабы желающим - сразу будет видно - где бандиты террористы.
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