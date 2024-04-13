Политика как он...
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Политика как она есть

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Хотите бронь от мобилизации? Разводите верблюдов

Хотите бронь от мобилизации? Разводите верблюдов

Во-первых, это не шутка) Во-вторых, слава Богу, речь идёт не о нашей стране. Речь идёт об одной удивительной стране, лучшей в мире и почти что европейской цивилизации.

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Комментарии
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Евгений Попов
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15 час.
ИА
Ирина Александровна
Про дручок - давняя шутка, я её ещё в 70е годы от отца слышала. Недавно прочитала в интернете, что на самом деле там вполне прилично: &quot;впаду я , враженый стрiлою&quot;.
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14 час.
ТН
Татьяна Недогреева
В 70 годы шутили так&quot; чи гэпнусь я дрыном пропэртый, чи мымо прошпэндорэ вин? И , конечно , гэпнусь произносилось с мягким, южным диолектом звука &quot; г&quot;.
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7 час.

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