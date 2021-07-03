Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...
  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...

«Желание подавляющего большинства спортсменов». МОК объяснил, почему разрешил демонстрации участникам Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему разрешил спортсменам активнее выражать свою гражданскую позицию во время Олимпийских игр.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх