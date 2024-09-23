Александр Цыбульский поздравил северян с днем образования Архангельской области

Дорогие друзья, уважаемые жители Поморья! Примите искренние поздравления с днём образования Архангельской области!Ровно 87 лет назад наш регион обрёл те географические черты и название, которые сегодня известны миру.
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