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Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу

Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу

Заводское предприятие по производству виски и рома «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), национализированный у ГК «Ариант» в апреле этого года, оповестил о временной остановке работы, пишет издание «РБК».

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