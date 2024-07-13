Национализированный у ГК «Ариант» завод виски и рома приостановил работу

Заводское предприятие по производству виски и рома «Центр пищевой индустрии — Ариант» (ЦПИ), национализированный у ГК «Ариант» в апреле этого года, оповестил о временной остановке работы, пишет издание «РБК».
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