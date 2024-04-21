К чему привела инфляция во Франции

Французские ритейлеры должны будут уведомлять покупателей об уменьшении количества товаров без соответствующего снижения цен в попытке удержать под контролем инфляцию, объявило в пятницу министерство финансов.
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