Как на Южном Урале зародился Ильменский фестиваль

Встреча любителей авторской песни стала визитной карточкой Челябинской области. Темой нового прямого эфира из цикла «Очевидно было» станет Ильменский фестиваль – событие российского масштаба, которое объединяет множество ценителей бардовской песни.
Встреча любителей авторской песни стала визитной карточкой Челябинской области. Темой нового прямого эфира из цикла «Очевидно было» станет Ильменский фестиваль – событие российского масштаба, которое объединяет множество ценителей бардовской песни.
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