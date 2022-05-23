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Как на Южном Урале зародился Ильменский фестиваль

Как на Южном Урале зародился Ильменский фестиваль

Встреча любителей авторской песни стала визитной карточкой Челябинской области. Темой нового прямого эфира из цикла «Очевидно было» станет Ильменский фестиваль – событие российского масштаба, которое объединяет множество ценителей бардовской песни.

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