В Подмосковье полицейские вручили российские паспорта жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик

В отделе по вопросам миграции УМВД России по Дмитровскому г.о. состоялась торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации жителям, прибывшим из Донецкой и Луганской народных республик.
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