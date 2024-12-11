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"Коммерсантъ": из-за их неэффективности компании теряют до 8,7 трлн рублей в год

"Коммерсантъ": из-за их неэффективности компании теряют до 8,7 трлн рублей в год

Объем внутренних коммуникаций в компаниях России растет, но их качество является достаточно низким и приводит к финансовым потерям бизнеса, следует из отчета Центра коммуникаций и цифровых решений Московской школы управления "Сколково", пишет газета "Коммерсантъ".

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