Умар Нурмагомедов оставил комментарий Сонг Ядонгу после поражения в бою UFC

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов ответил на комментарий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителю Китая Сонг Ядонгу, которому проиграл на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.
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