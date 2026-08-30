Умар Нурмагомедов оставил комментарий Сонг Ядонгу после поражения в бою UFC

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов ответил на комментарий в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) представителю Китая Сонг Ядонгу, которому проиграл на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.