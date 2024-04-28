Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

# Чернильница Напугали так напугали, даже и не знаю как мы это переживём! Вчера мы с вами уже обсуждали некоторые странности, так или иначе связанные с миграционными делами и надо сказать, что в миграционной политике видны определенные позитивные моменты.
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