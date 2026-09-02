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ВТБ представил детский онлайн‑банк

ВТБ представил детский онлайн‑банк

ВТБ интегрировал в «ВТБ Онлайн» специальный кабинет для юных клиентов — теперь дети в возрасте от 6 до 14 лет могут пользоваться собственным онлайн‑банком.

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