Си Цзиньпин назвал дружбу Китая и Северной Кореи достоянием двух стран

Традиционная дружба Китая и КНДР является достоянием двух стран. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в поздравительной телеграмме лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает РИА Новости.