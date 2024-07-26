Калужское предприятие задолжало сотрудникам почти 400 тысяч рублей по зарплате

Благодаря вмешательству прокуратуры Ульяновского района работодатель полностью выплатил задолженность по заработной плате в размере 382 тысяч рублейБлагодаря вмешательству прокуратуры Ульяновского района работодатель полностью выплатил задолженность по заработной плате в размере 382 тысяч рублей.
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