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Калужские новости

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Калужское предприятие задолжало сотрудникам почти 400 тысяч рублей по зарплате

Калужское предприятие задолжало сотрудникам почти 400 тысяч рублей по зарплате

Благодаря вмешательству прокуратуры Ульяновского района работодатель полностью выплатил задолженность по заработной плате в размере 382 тысяч рублейБлагодаря вмешательству прокуратуры Ульяновского района работодатель полностью выплатил задолженность по заработной плате в размере 382 тысяч рублей.

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