В Сарманово на Фестивале труда и доблести отметили достижения земляков

В Центральном парке культуры и отдыха Сарманово прошел Фестиваль труда и доблести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Пешеход скончался...
- Узбекистанская кр...
- Карпов: к 2030 го...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым