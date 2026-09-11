Ужасная расправа в Дагестане, мужчина в кафе расстрелял бывшую жену и дочь

В Хасавюрте мужчина расстрелял бывшую жену и дочь в кафе. Подробности трагедии, мотивы стрелка и вопрос о том, почему он не понёс наказания за предыдущее нападение на супругу.
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