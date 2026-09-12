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Культурология.рф

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История и археология: Как русский аферист Савин был графом, банкиром, дипломатом и болгарским царём и Почему умер в нищете

История и археология: Как русский аферист Савин был графом, банкиром, дипломатом и болгарским царём и Почему умер в нищете

Корнет Гродненского гусарского лейб-гвардии полка Николай Савин отметился в русской истории, не будучи при этом ни прославленным творцом, ни великим актером, ни даже успешным дипломатом.

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