“Никогда не сдавайся”: Трамп запустил линию золотых кроссовок по 399 долларов

Дональд Трамп запустил свой собственный бренд кроссовок на следующий день после того, как нью-йоркский судья обязал его выплатить штраф в размере 354,9 миллиона долларов за мошенническое завышение своего чистого состояния, чтобы обмануть кредиторов.