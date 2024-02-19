“Никогда не сдавайся”: Трамп запустил линию золотых кроссовок по 399 долларов

Дональд Трамп запустил свой собственный бренд кроссовок на следующий день после того, как нью-йоркский судья обязал его выплатить штраф в размере 354,9 миллиона долларов за мошенническое завышение своего чистого состояния, чтобы обмануть кредиторов.
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