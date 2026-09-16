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Маск объяснил, почему живет в трейлере

Маск объяснил, почему живет в трейлере

Предприниматель Илон Маск заявил, что сейчас живет в трейлере Airstream — американском алюминиевом доме-прицепе — в Мемфисе, штат Теннесси, рядом со строящимся комплексом xAI (ИИ-подразделение корпорации SpaceX).

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