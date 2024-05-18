Действительно ли армянская гора Арарат является самой высокой в мире по относительной высоте?  — Naked Science

Известно, что понятие горы имеет два основных значения. Первое значение такое: «…резкое и локальное возвышение…ограниченное со всех сторон отчетливо выраженным переломом топографической поверхности, называемым подошвой…».
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