Интересные события Владимирской области за несколько лет

19-05 в Владимире произошел ряд знаковых событий в предыдущие годы. Напомним некоторые из них. Спецоперация на Украине: главное к 19 мая (2023) Утренний дайджест «ВН»: «похищение» сына основателя «Гемотеста», Авдеев увеличил оклады чиновникам, из Владимира в зону СВО отправилось 20 добровольцев (2023) Во Владимире эвакуируют людей из гостиничного комплекса «Золотое Кольцо» (2022) Спецоперация на Украине.