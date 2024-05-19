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Владимирские новости

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Интересные события Владимирской области за несколько лет

Интересные события Владимирской области за несколько лет

19-05 в Владимире произошел ряд знаковых событий в предыдущие годы. Напомним некоторые из них. Спецоперация на Украине: главное к 19 мая (2023) Утренний дайджест «ВН»: «похищение» сына основателя «Гемотеста», Авдеев увеличил оклады чиновникам, из Владимира в зону СВО отправилось 20 добровольцев (2023) Во Владимире эвакуируют людей из гостиничного комплекса «Золотое Кольцо» (2022) Спецоперация на Украине.

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